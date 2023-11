Caminhoneiro é acusado de trocar carga de fraldas por pedras de crack em São Carlos

Parte da carga apreendida por policiais militares da Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Força Tática detiveram na manhã desta terça-feira, 28, um caminhoneiro de 54 anos que foi acusado de desvio de uma carga. A carreta que dirigia, carregava uma carga de fraldas avaliada em R$ 376 mil e o suspeito já teria desviado 33 fardos do produto, o que totalizou 199 pacotes. O produto seria trocado por entorpecentes.

Os policiais foram acionados via Copom dando conta que pessoas estariam furtando uma carreta na rua Alois Partel, no Jardim Hikare. No local, os PMs notaram um suspeito com dois pacotes de fraldas entrando em uma mata. Em outro local, um segundo homem com mais três pacotes. Já na cabine da carreta, o caminhoneiro de 54 anos e próximo a ele, mais dois homens, de 45 anos e 37 anos, que estariam descarregando os fardos.

Os PMs indagaram o caminhoneiro que disse que teria ido até Cuiabá/MT com a carga e o pedido foi cancelado. Quando retornava para Sumaré, parou a carreta e teria negociado com pessoas ligadas ao tráfico de drogas a troca da carga por pedras de crack. Diante de tal confissão, o caminhoneiro foi detido e encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e autuado em flagrante por furto qualificado pelo delegado João Fernando Baptista e recolhido ao centro de triagem. Os dois homens que estavam com ele, foram liberados e a carga apreendida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também