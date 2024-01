Caminhão-baú tomba na rodovia Washington Luís

Crédito: Rota das Notícias

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (12), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté.

Segundo informações, o condutor de um caminhão-baú carregado com produtos para produção de suco de laranja seguia no sentido capital/interior com destino a cidade de Bebedouro/SP, quando no quilômetro 244, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando na lateral da pista.

Equipes da concessionária Econoroeste estiveram no local, contudo, o condutor não se feriu. A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente em boletim de ocorrência.

