Câmera de segurança registra acidente que terminou com a morte de ciclista em São Carlos

Uma câmera de segurança registrou o triste acidente que terminou com a morte do ciclista Fábio Henrique Scarpa, de 40 anos, no começo da manhã desta quarta-feira (22), no bairro Jardim Dona Francisca, em São Carlos.

O SCA teve acesso ao vídeo que mostra Scarpa conduzindo a bicicleta pela avenida Vicente Pelicano. Ele perde o controle da direção ao passar sobre uma lombada. Em seguida é lançado com força contra o asfalto, momento em que bate a cabeça no chão. Logo após o impacto ele fica inconsciente.

O ciclista chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o Samu, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Segundo informações, ele estava a caminho do trabalho, quando aconteceu o acidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também