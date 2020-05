Câmera de segurança mostra chegada de assassino de pizzaiolo no Jardim Embaré

Acusado pelo crime conversa com o delegado Gilberto de Aquino - Crédito: Maycon Maximino

O homem acusado de matar a facadas o pizzaiolo Renato Aparecido Braun, de 34 anos, na tarde desta quarta-feira (6) no Jardim Embaré foi autuado em flagrante pelo delegado Caio Iberê Gobato. No plantão policial ele negou o crime.

Gerson de Aro Vieira, de 29 anos, foi encontrado pela Polícia Militar em uma chácara na mesma região onde ocorreu o homicídio. Segundo a PM, ele estava lavando as roupas que teria usado no momento do assassinato.

Segundo apurou o SCA, no dia anterior Gerson e Renato se envolveram em uma briga. Gerson teria sido agredido no rosto e no dia seguinte foi cobrar a "bronca" e encontrou Renato saindo de casa na Rua Aginaldo Melo Nunes.

A câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que o autor chega caminhando pela calçada e parece sacar a faca que estava nas costas. Em seguida segue Renato que tenta se afastar. A câmera não registrou o momento exato das facadas.

Segundo informações, Renato, que não tinha passagens pela Polícia, foi atingido por pelo menos por 10 golpes e morreu antes da chegada do Samu.

Gerson foi recolhido ao Centro de Triagem local e será submetido a audiência de custódia nesta quinta-feira (7).

