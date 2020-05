Homem é morto a facadas após briga no Jardim Embaré

Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi esfaqueado e morto agora há pouco no Jardim Embaré, em São Carlos.

O crime aconteceu na rua Agnaldo de Mello Nunes. A reportagem do SCA está no local e apurou que a vítima se envolveu em uma briga e foi atingida por várias facadas. Equipes do Samu estiveram no local, mas já encontraram o rapaz de 34 anos sem vida.

Segundo apuramos, a vítima não possuí passagens pela Polícia.

O autor do homicídio está sendo procurado pela PM.

Mais informações em instantes.

