Briga entre casal embriagado termina com mulher ferida

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um desentendimento entre casal, ocorrida na madrugada deste domingo (15), terminou na UPA do Santa Felícia, com a mulher de 36 anos ferida.

A PM foi acionada em uma residência, na Rua Bernanrdino Fernandes Nunes, no Cidade Jardim, e foi até o local, onde encontrou o homem, de 43 anos, sentado na calçada, e a mulher, no quintal, gritando, com um ferimento no rosto.

Os dois estavam alterados e feridos, ela no rosto e ele, no braço, porém apenas a mulher aceitou ser socorrida à UPA do Santa Felícia.

Em seguida, o casal foi conduzido ao plantão policial, onde os dois admitiram ter uma união estável e que agrediram-se mutuamente após terem ingerido bebidas alcoólicas e feito uso de drogas.

A mulher permaneceu alterada o tempo todo, tentando agredir seu companheiro.

Eles foram conduzidos ao plantão policial, onde foi verificado que não havia medida protetiva ou mandado de prisão em relação a nenhum dos dois, sendo orientados e o caso encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também