BAEP apreende carro dublê em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um carro dublê foi apreendido pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) na noite desta terça-feira (21), em São Carlos.

Segundo informações, os policiais tinham a informação que o Renault/Kwid que circulava pelas ruas da cidade era clonado e cruzaram com o veículo na avenida Morumbi.

Foi realizada a abordagem e no volante estava uma mulher de 31 anos a qual alegou que adquiriu o carro pelo valor de tabela de um primo e desconhecia qualquer irregularidade.

Durante as verificações, os policiais constataram que os sinais identificadores do carro não batiam e acabaram descobriram que o automóvel havia sido furtado no ano passado na cidade de Araraquara.

O veículo foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e apreendido para perícia. Já a mulher foi ouvida e liberada.

