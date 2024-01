Após visitar site de acompanhantes, estudante cai em golpe e perde mais de R$ 7 mil

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estudante de 22 anos foi vítima de estelionato em São Carlos e perdeu mais de R$ 7 mil no domingo, 7. Ele registrou boletim de ocorrência na CPJ na noite de segunda-feira, 8.

Às autoridades policiais, a vítima contou a sua versão. Disse que há 20 dias entrou em um site de acompanhantes e teria falado com uma mulher. Porém optou por excluir o contato, bem como as conversas.

Porém, no domingo, um desconhecido, alegando cobrar pela conversa, queria a quantia de R$ 350. Para evitar transtornos, fez a transferência para uma conta. Porém, durante o dia, o golpista continuou a exigir dinheiro e via WhatsApp encaminhava fotos de pessoas mortas e fazia ameaças a ele e sua família, enviando fotos e nomes da mãe e avó. Com medo, chegou a transferir R$ 7 mil. Na segunda-feira, comentou o fato com o pai e optaram por ir à Polícia e prestar queixa-crime.

