Após atentado, protetora de animais é vítima de tentativa de feminicídio

Marcas da violência: Adriana fotografou parte do corpo onde foi agredida - Crédito: arquivo pessoal

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na segunda-feira, 27, na CPJ. A vítima seria Adriana Maria Pereira, 49 anos, que é cuidadora de animais no grande Aracy. Ela disse que o responsável pelas agressões, pode ser a mesma pessoa que teria ateado fogo na casa onde reside, na rua Aparecido da Silva, no Cidade Aracy 2. Este crime teria ocorrido na madrugada de quinta-feira, dia 11 de novembro.

Neste segundo crime, Adriana disse que sofreu agressões por volta das 20h de sábado, 25, no mesmo endereço. Ao São Carlos Agora afirmou que o acusado queria “ter um caso com ela e ser seu namorado”.

“Ele se passava por uma boa pessoa e dizia ser meu amigo. Mas naquele dia deu a impressão que ele estaria embriagado e veio conversar comigo. Quando fez a proposta e eu recusei, ai ele se alterou”, afirmou a protetora de animais.

Adriana disse que o acusado teria dado chutes e socos. “Fui espancada e estrangulada. Ele bateu com a minha cabeça na parede. Ele tentou me matar”, disse Adriana. “Estou com medo e não consigo mais trabalhar. Essa pessoa se mostrou violenta e tenho marcas pelo corpo das agressões sofridas”, finalizou.

