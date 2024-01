Mulher cai no "golpe do chocolate" e perde quase R$ 1 mil em São Carlos

SIGA O SCA NO

Chocolate - Crédito: Pixabay

Os estelionatários bolaram uma nova forma de ludibriar pessoas em São Carlos, uma vez que, uma mulher de 62anos, residente no Jardim Ricetti, perdeu R$ 998,00 no "golpe do chocolate". Golpistas usaram o nome de uma loja conhecida da cidade para aplicar o golpe que ocorreu na manhã da última segunda-feira (16).

Segundo consta, a vítima teria recebido um telefonema de uma suposta funcionária da empresa dizendo que devido ao aniversário do marido, eles teriam ganhado um presente.

A mulher aceitou o "mimo" e assim um homem que se passava por motoboy foi até a moradia dela e ao chegar disse que a vítima deveria pagar uma taxa de entrega de R$ 5, porém o pagamento deveria ser feito só com cartão bancário. O desconhecido simulou passar o cartão na máquina e disse que teria dado erro. Contudo, horas depois a vítima notou que teria sido transferido R$ 998,00 de sua conta bancária. O caso será investigado.

