A Fiat, Strada, branca, placa: EON 4758 foi furtada na tarde de hoje na Vila Nery.

A vítima, disse que, estacionou o veículo na rua Padre Teixeira, no Balão do Bonde e foi até um estabelecimento comercial. Ao retornar, depois de 5 minutos, o carro não estava mais no local.

Informações sobre paradeiro do veículo devem ser repassadas no contato: (16) 99297-5611 ou no 190 ( Polícia Militar)



