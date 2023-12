Adolescente é flagrado pilotando moto furtada e sem capacete

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 14 anos foi detido na madrugada deste domingo (03), após ser flagrado pilotando uma moto furtada, sem capacete e de forma perigosa, na Rua Antônio Busto Alabarca, no Cidade Aracy.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o menor com a Shineray XY 150, preta, sem capacete, desrespeitando as normas de trânsito e fazendo "malabarismo".

Ao perceber que seria abordado, ele se assustou e perdeu o controle do veículo, que acabou desligando. Como não conseguiu religar o motor, ele fugiu a pé, deixando a moto na via pública, mas foi acompanhado e abordado.

Nada ilícito foi encontrado com o adolescente e ao ser questionado sobre a procedência da moto, ele confessou que havia comprado de um usuário de drogas, por R$ 50,00, dois dias antes.

A moto, que foi apresentada no plantão policial, estava sem placa, sem a tampa do tanque de combustível, sem os faróis e as setas, sendo constatado através do número do chassi, que havia sido furtada no último dia 27.

O adolescente foi conduzido ao plantão policial e liberado a um responsável.

