Adolescente é flagrado pela Rocam com entorpecentes no CDHU

A droga, o dinheiro e um caderno de anotações foram apreendidos pelas autoridades policiais - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos foi detido por policiais militares da Rocam com entorpecentes no CDHU, na Vila Isabel. O flagrante aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, no condomínio 4.

O local é conhecido como “ponto” de drogas e os PMs realizavam operação quando perceberam que o infrator estaria em atitude suspeita. Feita a abordagem e revista, localizaram com ele um caderno de anotações, drogas diversas e uma quantia em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado à CPJ, e após as deliberações de praxe, liberado para um responsável. Droga, dinheiro e caderno, apreendidos.

