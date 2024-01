Adolescente é flagrado pela Força Tática com entorpecentes no São Carlos 5

SIGA O SCA NO

A droga que estava com o infrator, foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na noite desta terça-feira, 16, policiais militares da Força Tática detiveram um adolescente de 17 anos, acusado de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

O infrator, que já possui duas passagens policiais pelo mesmo crime, estava em um local no bairro conhecido como “ponto”. Indagado, assumiu que fazia o tráfico e após revista, em seu poder, havia duas porções de maconha. Questionado, indicou aos PMs onde estaria o restante da droga, em um terreno, onde foi encontrado 83 pinos com cocaína, 81 porções de maconha e 11 skanks. O infrator foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e a droga, apreendida.

