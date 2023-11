Adolescente é flagrado com moto furtada no Aracy

SIGA O SCA NO

Moto furtada estava em poder de um adolescente no Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

Um adolescente foi flagrado com moto furtada por volta das 23h45 deste domingo, 26, na rua José Galucci, no Cidade Aracy.

Equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro, durante o evento Aracy Fest e em determinado momento, na Avenida Regit Arab, visualizou uma dupla uma motocicleta sem capacete.

Ao levantar suspeita, os PMs realizaram a abordagem, que aconteceu na rua José Galucci. Foi feita consulta via emplacamento e chassi e constou ser produto de furto em São Carlos ocorrido no dia 7 de novembro no Jardim Beatriz.

Diante dos fatos, o adolescente que pilotava a moto foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e a moto restituída ao proprietário.

