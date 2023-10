Adolescente é flagrado com entorpecentes pela PM

A droga que estava em poder do adolescente no Santa Angelina - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos foi detido por policiais militares e acusado de tráfico de entorpecentes na noite desta quarta-feira, 25, no Jardim Santa Angelina.

Os PMs foram alertados via Copom de que havia um suspeito praticando o crime na Avenida João Dagnone. Com as características do acusado, foram feitas diligências e a consequente abordagem. Minutos antes, o infrator teria jogado um saco plástico em cima do telhado de uma casa.

Com o acusado, havia R$ 20. E no saco, recuperado pelos PMs, porções de maconha, pedras de crack e pinos com cocaína. A droga e dinheiro, apreendidos. Já o adolescente, após as deliberações de praxe, liberado a um responsável.

