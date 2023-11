Acusado de tráfico de drogas é detido pela Força Tática

A droga foi apreendida pelos PMs da Força Tática - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática durante patrulhamento preventivo nesta quinta-feira, 23, detiveram um homem acusado de tráfico de entorpecentes na rua Alberto Martins. O flagrante aconteceu por volta das 17h25, no Jardim Gonzaga.

Os PMs suspeitaram ao ver o acusado com um pacote em suas mãos e mostrou nervosismo e mudou o percurso que seguia ao ver a viatura. Foi então realizada a abordagem e localizado em sua mão 24 pinos com cocaína e em seu bolso R$ 60,00. Ao seu lado, no chão, estava a sacola com 65 porções de maconha. Indagado, ele confessou que iria comercializar drogas.

O acusado foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. Dinheiro e drogas foram apreendidos.

