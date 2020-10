Acusado de matar o namorado da prima alega legítima defesa

Crédito: Reprodução

O delegado Gilberto de Aquino, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), ouviu nesta quinta-feira (15), o acusado de matar com um tiro o namorado da sua prima, no dia 13 de setembro, no Jardim Gonzaga. Jailson Alves de Jesus, 27, está preso temporariamente no Centro de Triagem.

Michel Fernando de Oliveira, de 31 anos, chegou a ficar internado por 16 dias na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Jailson foi encontrado em um rancho, na cidade de Sales, região de Catanduva, após um trabalho do setor de inteligência da Polícia Civil.

Segundo Aquino, Jailson confessou o crime e alegou legítima defesa, porém há informações de testemunhas que contradizem a sua versão. "A versão das testemunhas é que ocorreu uma briga em data anterior envolvendo algumas mulheres e houve a intervenção do Michel junto com ele [Jailson]. Eles acabaram se agredindo. No dia seguinte ele [Jailson] chegou no local onde a vítima estava e falou: 'Você não vai ser redimir', em seguida efetuou disparos contra a vítima.

"Já ele [Jailson] disse que ocorreu realmente a briga na noite anterior e que no dia seguinte estava passando pelo local, quando a vítima [Michael] o chamou para conversar. Na hora que a vítima chamou, pegou uma camiseta que estava no chão, desenrolando uma arma. Ele foi tentar tirar essa arma e em ato de defesa ele alega que ocorreu um disparo quando uma terceira pessoa teria batido nas mãos dele. A arma caiu e acabou disparando", disse o delegado.

"Então essa é a versão dele. Nós vamos ouvir mais algumas pessoas que foram apontadas durante as investigações", concluiu o delegado que nos próximos dias vai formalizar o indiciamento de Jailson, que segue preso no Centro de Triagem.

