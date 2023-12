Acusado de embriaguez, motorista é detido pela Polícia Rodoviária

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 46 anos foi detido por policiais rodoviários nesta segunda-feira, 11, acusado de dirigir embriagado e se envolver em um acidente de trânsito na rodovia Washington Luís (SP-310).

O acusado dirigia um Gol e por motivos ignorados, teria atingido a traseira de outro veículo no km 220 (sentido interior/capital).

Após as deliberações de praxe, os policiais rodoviários encaminharam o motorista até a base da corporação onde foi feito o teste do bafômetro e deu positivo. Ele afirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior e na hora do acidente estava a caminho do trabalho.

Ele foi encaminhado à CPJ e autuado em flagrante por dirigir embriagado. A autoridade policial arbitrou fiança que foi paga e o motorista irá responder pela infração de trânsito em liberdade.

