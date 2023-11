Acidente deixa motociclista ferido no São Carlos VIII

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito entre um carro e uma moto deixou um jovem de 20 anos ferido no final da tarde desta terça-feira (28), no bairro São Carlos VIII.

Segundo informações, o condutor do GM/Corsa transitava pela rua Monsenhor Romeu Tortorelli e no cruzamento com a avenida Capitão Luis Brandão teria avançado o sinal de pare. Um caminhão teria atrapalhado a sua visão. O motociclista que seguia pela avenida sentido centro/bairro não conseguiu desviar e acabou batendo na lateral do carro.

O motociclista sofreu várias escoriações e foi atendido pelo Samu. Em seguida foi encaminhado até a Santa Casa para avaliação médica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também