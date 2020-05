Procura-se a gata Titica que desapareceu do quintal de casa no Jockey Clube. Segundo a dona, ela deve estar na região da Tecumseh, entre as duas portarias.

Titica é castrada e tem um sinal azul na orelha. Quem tiver informações sobre a gatinha deve ligar para o telefone (16) 99115-3659.

