Prefeitura promove castração de cães e gatos nos dias 4 e 5 de maio no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Mutirão de castração será realizado no Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal, realizará nos dias 4 e 5 de maio, o terceiro mutirão de castração de cães e gatos de 2024. Estão sendo ofertadas 400 vagas, sendo que 200 procedimentos serão realizados no sábado (4/5) e outros 200 no domingo (5/5).

Desta vez a unidade móvel de castração será instalada no CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Olivia Carvalho, localizado avenida Regit Arab, nº 1.100, no Cidade Aracy II. Os atendimentos nesses dois dias ocorrerão das 7h às 17h.

O tutor interessado em castrar o seu pet deve fazer o agendamento pelo sistema CADPET que pode ser acessado pelo link http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil. O agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 99991-9584. O serviço é oferecido gratuitamente para famílias que não têm condições financeiras para castrar seu animal.

Após o agendamento os tutores recebem a confirmação com a data, horário e local da cirurgia por e-mail e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também faz contato via telefone.

Ano passado foram castrados gratuitamente 5.027 animais, entre cães e gatos. Esse ano 1.158 animais já passaram pelo procedimento cirúrgico.

Além da castração, a equipe realiza avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

Leia Também