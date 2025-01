A Senhora: Cirene Maria Vieira Cilla

Faleceu dia 18/01/25 às 22:50 horas em São Carlos com 73 anos de idade.Era viúva do Sr. Jose Paulo Cilla e deixa os filhos: Gisele, Daivid, Graziele, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/01/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/11/1951.

A Senhora: Edi Melito Zanon

Faleceu dia 18/01/25 às 11:50 horas em São Carlos com 79 anos de idade.Era viúva do Sr. Geraldo Zanon e deixa os filhos: Ariane Cristina Zanon, Luciana Zanon, Vanessa Zanon, Mauricio Zanon, familiares e amigosO Velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/01/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/06/1945.

A Senhora: Olga Nicoletti Tonioli

Faleceu dia 18/01/25 às 09:50 horas em São Carlos com 91 anos de idade.Era viúva do Sr. Antonio Tonioli e deixa os filhos: Cristina c/c Agnaldo, Dulcinéia c/c Ivan, Valdecira c/c Ivo, Maria Aparecida, Admilson, familiares e amigos.O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/01/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Leila Meirelles César

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/01/2025 (Terça-Feira) às 18:30 horas na Igreja São Sebastião.Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: Gilson Durvalino Schichi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 19/01/2025 (Domingo) às 17:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

