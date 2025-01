Compartilhar no facebook

Nova Funerária -

O Senhor: Elias Aparecido Dias Barbosa

Faleceu dia 07/01/25 às 06:00 horas em Araraquara com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Esmeralda Caires Pinheiro Barbosa. familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/01/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/12/1951.

A senhora: Adirce Liberato da Silva

Faleceu dia 06/01/25 às 15:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 83 anos de idade.

Deixa os filhos: João Pedro c/c Maria, José Carlos c/c Rose, Lourival c/c Maisa,Nadir c/c Antonio, Nerilde c/c Valdemar, Nilda c/c Reginaldo, Nair viúva de Luis, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/01/25 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 25/06/1941.

O Senhor: Gilberto Marcos Carpino

Faleceu dia 06/01/25 às 14:35 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Era solteiro e deixa as filhas: Daiana c/c Silas, Bianca, Patricia, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/01/25 às horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 01/01/1968.

O Senhor: Carlos Benedicto Mendes

Faleceu dia 06/01/25 às 12:45 horas em Ibaté com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria do Amaral Mendes e os filhos: Antonio Marcos c/c Marilene, Eliana, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/01/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 28/08/1940.

A Senhora: Magda Fátima Scalli

Faleceu dia 06/01/25 às 11:35 horas em Jaú com 71 anos de idade.

Deixa o filho: Mauricio Bertholino c/c Ana Célia Ferreira Bertholino, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/01/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento\; 15/11/1953.

O Senhor: Valdemar Minatel

Faleceu dia 05/01/25 às 23:50 horas em Araraquara com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Dimicir Liberato Minatel e os filhos: José Ademilson c/c Quenia, José Ricardo c/c Leda, Marinalda c/c Antonio Carlos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 06/01/25 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 30/05/1947.

A Senhora: Santina Fatore Viveiros

Faleceu dia 04/01/25 às 22:35 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Viveiros e deixa os filhos: Antonio Lazaro Viveiros, José Viveiros, Durvalino Viveiros, Custodio de Paula Viveiros, Manoel Carlos Viveiros, Osvaldo Viveiros, Pedro Batista Viveiros, familiares e amigos. O sepultamento deu-se no dia 05/01/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/11/1932.

