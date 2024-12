Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Nair Concentina

Faleceu dia 16/12/24 às 05:09 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Alcides Barboza e os filhos: Roseli Donizete c/c Valdir, Ricardo Daniel c/c Laiane, Dirce Barbosa c/c Edson, José Carlos c/c Marlene, Aparecida de Fátima, Maria de Lourdes viúvas, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 16/12/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/10/1937.

O Senhor: Afonso Poli

Faleceu dia 15/12/24 às 01:42 horas em Barra Bonita com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sr. Dirce Theodoro, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 15/12/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Igaraçu do Tietê para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/07/1947.

O Senhor: Otavio Tirbutino da Silva

Faleceu dia 14/12/24 às 17:30 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Era viúvo da Sr. Maria Bezerra dos Santos e deixa os filhos: Josefa, Jassi, Severina, Salome, Patrícia, Marta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/12/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/04/1942.

A Senhora: Isabel Cristina da Silva

Faleceu dia 14/12/24 às 16:20 horas em São Carlos com 58 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Abel de Souza Silva e deixa as filhas: Ariane Cristina da Silva, Arielle Cristina da Silva c/c Anderson, Arieza Cristina da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/12/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/09/1966.

O Senhor: Heraldo Jose Sorensen

Faleceu dia 14/12/24 às 08:21 horas em Mococa com 63 anos de idade.

Deixa os filhos: Guilherme Calsoni Sorensen, Giovana Calsoni Sorensen, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São carlos.

O sepultamento deu-se no dia 15/12/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Direto para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/05/1961.

A Senhora: Ruth Thomas Pomin

Faleceu dia 14/12/24 às 07:10 horas em Américo Brasiliense com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. Pompeu Pomin e deixa os filhos: Silvio Pomin c/c Neuza, Rita de Cassia Pomin Braghin c/c Sebastião, Dionizio Avelino Pomin, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 15/12/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 14/01/1929.

O Senhor: Aurélio Paviato

Faleceu dia 14/12/24 às 01:40 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Elza Lempo Paviato e deixa o filho: Aguinaldo Paviato, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/12/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/04/1943

Leia Também