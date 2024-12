Compartilhar no facebook

A Senhora: Sueli Aparecida Peres da Costa

Faleceu dia 08/12/24 às 11:50 horas em São Carlos com 66 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Anesio Dionisio da Costa e deixa os filhos: Denize Perez da Costa, Ligia Perez da Costa, Marcio Jose Perez, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/12/24 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 20/01/1958.

O Senhor: João Pedro de Souza Ferreira

Faleceu dia 08/12/24 às 03:13 horas em São Carlos com 24 anos de idade.Era Solteiro e deixa a filha, Iris Sofia, deixa os pais, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 08/12/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/06/2000.

O Senhor: Luiz Claudio Longhin

Faleceu dia 05/12/24 em São Carlos com 60 anos de idade.Deixa o filho, Luiz Claudio Longhin Junior, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 08/12/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Direto para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/09/1964.

A Senhora: Josie Sepe

Faleceu dia 08/12/24 às 01:34 horas em São Carlos com 58 anos de idade.Era Solteira e deixa familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 08/12/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de Nascimento: 18/07/1966.

A Senhora: Maria Aparecida da Gloria da Silva Teixeira Mendonça

Faleceu dia 07/12/24 às 18:36 horas em São Carlos com 73 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Pedro Teixeira de Mendonça e deixa os filhos: Daniela de Cassia Mendonça c/c Dario, Cezar Augusto Mendonça, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 08/12/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/03/1951.

A Senhora: Vanda Aparecida da Silva Luiz

Faleceu dia 07/12/24 às 09:45 horas em Dourado com 58 anos de idade.Era viúva do Sr. José Roberto Luiz e deixa os filhos: Suellen c/c Emerson, Aline c/c Robson e Juliana c/c Anderson; familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 08/12/24 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 27/02/1966.

