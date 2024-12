A Senhora: Benedita da Penha Martins

Faleceu dia 01/12/24 às 01:07 horas em São Carlos com 66 anos de idade.Deixa as filhas: Jessica Martins dos Santos c/c Allan, Giuliana Martins dos Santos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/12/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/12/1957.

A Senhora: Durvalina Redondaro Negrini

Faleceu dia 30/11/24 às 7:15 horas em São Carlos com 94 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Elvo Verissimo Negrini e deixa os filhos: Jaimira Maria Negrini Pinatti c/c Antonio, Jaime Aparecido Negrini,Euclides Negrini Neto c/c Mara,Jandira do Carmo Negrini Guedes c/c Erasmo, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/12/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/07/1930.

