O Senhor: Carlos Alberto Nunes

Faleceu dia 16/11/24 às 07:00 horas em Matão com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Eliana de Fátima Sena e os filhos: Larissa, Carlos, Willian, Amanda, Tamires, Lilian, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 16/11/24, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério

Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/11/1964.

A Senhora: Sonia Aparecida Pulgrossi de Morais

Faleceu dia 16/11/24 em Américo Brasiliense com 65 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Evandro Henrique de Morais, Alessandro Ulisses de Morais, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 13:00 e o sepultamento dar-se-á no dia 16/11/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/10/1959.

A Senhora: Creusa Anote Campos

Faleceu dia 15/11/24 às 12:47 horas em São Carlos com 77 anos de idade.Era viúva do Sr. Antonio de Souza Campos Filho e deixa os filhos: Nilson de Souza Campos, Nelson de Souza Campos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 16/11/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/04/1947.

