29 Out 2024 - 13h37

29 Out 2024 - 13h37

Nova Funerária

A Senhora: Amélia Caruzo de Lima

Faleceu dia 27/10/24 às 02:14 horas em São Carlos com 95 anos de idade.Era viúva do Sr. Romildo Rodrigues de Lima e deixa os filhos: Jose Aparecido de Lima c/c Renata, Nelson Rodrigues Lima c/c Celia, Jair Rodrigues de Lima c/c Maria Inez, Antonio Carlos de Lima c/c Rita, netos, bisnetos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 27/10/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 07/05/1929.

O Senhor: Nilton Alves Murta

Faleceu dia 26/10/24 às 13:50 horas em São Carlos com 79 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Marly Belo de Arruda Murta e deixa os filhos: Adriana Aparecida Murta, Jorge Murta, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 27/10/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/03/1945.

O Senhor: Paulo Monteiro

Faleceu dia 26/10/24 às 09:09 horas em São Carlos com 86 anos de idade.Era viúvo da Sra. Ruth Maria Puzipe Monteiro e deixa os filhos: Claudinei Monteiro, Paulo Roberto Monteiro, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 27/10/24 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/01/1938.

