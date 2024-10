Nova Funerária -

O Senhor: Jairo de Jesus Marques

Faleceu dia 16/10/24 às 08:17 horas em Sta.C.das Palmeiras com 62 anos de idade.Era solteiro e deixa o filho: Gustavo dos Santos Marques, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 17/10/24 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Sta. Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 05/03/1962.

A Senhora: Maria Madalena Nori dos Reis

Faleceu dia 16/10/24 às 19:40 horas em São Carlos com 92 anos de idade.Era viúva do Sr. Lazaro Eduardo dos Reis e deixa os filhos: Celso Fernando dos Reis c/c Eunice, Lazaro Eduardo dos Reis Junior c/c Durvalina, Maria de Fatima dos Reis Batisteli c/c Jose Carlos, netos, bisnetos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 17/10/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Benedito para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/05/1932

O Senhor: Antonio Carlos Staffa

Faleceu dia 15/10/24 às 10:39 horas em Araraquara com 71 anos de idade.Deixa a filha: Thatiane Staffa, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 16/10/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/10/1952.

