13 Out 2024 - 23h26

O Senhor: Jose Roberto Inacio

Faleceu dia 13/10/24 às 07:00 horas em Dourado com 74 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Augusta dos Santos Inacio e deixa os filhos: Agmar dos Santos Inacio, Adriana dos Santos Inacio, Roberta Maria dos Santos Inacio, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 13/10/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Centro de Catequese para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 18/08/1950.

O Jovem: Nicolas Eduardo Vieira Molina

Faleceu dia 12/10/24 às 20:45 horas em São Carlos com 22 anos de idade.Era Solteiro e deixa a Mãe, Herica Francisca Vieira, o Pai, Toni Anderson Molina, os Irmãos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 13/10/24 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/07/2002.

A Senhora: Olimpia de Godoy Sousa

Faleceu dia 13/10/24 às 06:03 horas em São Carlos com 88 anos de idade.Era viúva do Sr. Laercio Firmino de Souza, e deixa os filhos: Marilza Sousa, Marilda de Sousa, Augusto Donizete de Sousa c/c Rosemary, Silvana de Sousa, Rosana de Sousa c/c Fernando, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Santa Eudoxia.O sepultamento deu-se no dia 13/10/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal (São Carlos) para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 09/12/1935.

