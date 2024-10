SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 16h00

07 Out 2024 - 16h00

Nova Funerária -

A Senhora: Elza Mariano de Souza

Faleceu dia 07/10/24 às 08:30 horas em Matão com 79 anos de idade.Era solteira e deixa familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 07/10/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velorio Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/11/1944.

O Senhor: Claudemir Aparecido Menicatti

Faleceu dia 06/10/24 às 14:00 horas em Sta.C.das Palmeiras com 55 anos de idade.Deixa os filhos: Tales c/c Jessica, Thanielli, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 07/10/24 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velorio Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 25/01/1969.

A Senhora: Maria Margarida da Silva Carvalho

Faleceu dia 06/10/24 às 13:00 horas em Sta.C.das Palmeiras com 73 anos de idade.Era viúva do Sr. Joaquim Carvalho Filho e deixa a filha: Elidiana c/c Edgar, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 06/10/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 05/08/1951.

O Senhor: David Andrade dos Santos

Faleceu dia 06/10/24 às 02:02 horas em São Carlos com 38 anos de idade.Era solteiro e deixa os filhos: Maria Eduarda, Matheus Henrique e deixa as Irmãs: Amanda, Giovana, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 06/10/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério.

Nossa Senhora do Carmo.

Data de Nascimento: 08/02/1986.

