O Senhor: David Andrade dos Santos

Faleceu dia 06/10/24 às 02:02 horas em São Carlos com 38 anos de idade.Era solteiro e deixa os filhos: Maria Eduarda, Matheus Henrique e deixa as Irmãs: Amanda, Giovana, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 06/10/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério.

Nossa Senhora do Carmo.

Data de Nascimento: 08/02/1986.

A Senhora: Maria Cristina da Silva Piza

Faleceu dia 04/10/24 às 21:45 horas em Dourado com 70 anos de idade.Deixa os filhos: Silvia Regina Flocco Paich c/c Ivan, Renata Maria Flocco Sorrigotti c/c Umberto, netos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 05/10/24 às 15:00 horas saindo féretro do(a)Centro de Catequese para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 10/08/1954.

O Senhor: Luiz Barbosa dos Santos

Faleceu dia 04/10/24 em Dourado com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Terezinha Aparecida dos Santos e deixa os filhos: Gilcemare Ap. B. Aubiaque c/c Donizete, Gilson B. dos Santos c/c Ivonete, Sandra C. Bernarde c/c Edson, Elisangela Maria dos Santos c/c Adriano, familiares e amigosO sepultamento deu-se no dia 05/10/24 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Centro de Catequese para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 28/10/1949.