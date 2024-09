Nova Funerária -

A Senhora: Mara Lúcia Selvagio Garbuglio

Faleceu dia 29/09/24 às 20:45 horas em São Carlos com 58 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Natal Garbuglio Junior e os filhos: Armanda Garbuglio, Murilo Garbuglio, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/09/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/08/1946.

A Senhora: Marina Correia Speleta

Faleceu dia 29/09/24 às 12:20 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Orlides Masoni Speleta e deixa as filhas: Mara Cristina Speleta, Neusa Maria Speleta Genovez, Marcia Regina Speleta, familiares e amigos. O sepultamento dar-se-á no dia 30/09/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/07/1934.

A Senhora: Francisca Martins Alves

Faleceu dia 28/09/24 às 21:20 horas em Ibaté com 96 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Alves e deixa os Filhos: Fatima c/c João, Maria Regina c/c Marcos, Dalva c/c Juvenal, Floriano c/c Sirlene, Francisco c/c Elisangela, Wagner c/c Marcia, Aparecido solteiro, José Sergio Solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/09/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 19/11/1927.

A Senhora: Laudir Forunato Sgoti

Faleceu dia 28/09/24 às 17:00 horas em Matão com 78 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Waldivio Sgotti, o filho: Wladimir, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/09/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/08/1946.

O Senhor: Aléxio Fuschino

Faleceu dia 27/09/24 às 00:01 horas em Brasília – DF com 90 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Yolanda Munhoz Fuschino e os filhos: Antonio Luiz Fuschino c/c Carolina Di Miranda, Ana Silvia Fuschino, viúva, Aléxio Fuschino Junior, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 28/09/24 às 11:30 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 20/04/1934.

A Senhora: Márcia Tiburcio dos Reis de Souza

Faleceu dia 27/09/24 às 10:31 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Aparecido de Souza e as filhas: Bárbara c/c Danilo, Daniela c/c Ricardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/09/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/02/1962.

A Senhora: Maria Magdalena da Silva

Faleceu dia 27/09/24 às 00:40 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Deixa o filho: José Geraldo da Silva, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 27/09/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 20/01/1938.

