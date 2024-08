SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Gildo Luciano Sperandio

Faleceu dia 20/08/24 às 14:55 horas em Pirassununga com 76 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Orides Gomes Sperandio e deixa o filho: Elves Márcio c/c Leila, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 21/08/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 23/08/1947.

O Senhor: Cássio Luiz Verrumo

Faleceu dia 20/08/24 em São Paulo com 34 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Valentina Chaves Luz, os pais: Valmir Aparecido Verrumo e Nadir Quintino, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 21/08/24 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua Demétrio Calfat, para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 13/06/1990.

O Senhor: Sidney Barbosa

Faleceu em Jaboticabal com 50 anos de idade.

Era solteiro, filho de Moacir Barbosa e deixa a mãe: Jaodete Berto da Silva, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 21/08/24 às 10:45 horas, direto para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/04/1974.

Leia Também