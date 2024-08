SIGA O SCA NO

Nova Funerária

A Senhora: Antonia Ramos Prado

Faleceu dia 18/08/24 às 21:47 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Prado filho e deixa os filhos: Alessandro Luis, Adriano Luis, Andréa Aline, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/08/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/04/1946.

O Senhor: Daniel Francisco Silva

Faleceu dia 18/08/24 às 19:46 horas em São Carlos com 99 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria E. Inácio de Medeiros e os filhos: Elison, Edmilson, Rosângela, Edilson, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/08/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/05/1925.

O Senhor: Luiz Fernando de Carvalho Machado

Faleceu dia 17/08/24 às 19:09 horas em São Carlos com 51 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Fabiana Cristina Osio e deixa a filha: Iris Osio Machado, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/08/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/06/1973.

O Senhor: Antonio Luiz Alves dos Anjos

Faleceu dia 16/08/24 às 09:15 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Iraide Abreu dos Anjos e deixa os filhos: Alexandre Alves, Márcio Alves, Antonio Alves c/c Renata, Elisangela Alves, José Roberto c/c Daiane, Carlos Henrique, Emerson Alves c/c Edileiza, Maisa Alves c/c Julio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/08/24 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento:17/08/1944.

A Senhora: Maria Apparecida Levada Simão

Faleceu dia 16/08/24 às 04:31 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Mário Simão e deixa os filhos: Ronaldo c/c Maria, Salete c/c Álvaro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/08/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/07/1927.

A Senhora: Esmeiri Rosa Silva

Faleceu dia 16/08/24 às 02:00 horas em São Carlos com 56 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Jailson Rocha da Silva, irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/08/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/02/1968.

A Senhora: Sônia Perpétua Montes de Freitas

Faleceu dia 16/08/24 às 02:00 horas em Ribeirão Bonito com 60 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Silvério de Freitas e os filhos: Natália Maria Montes de Freitas, Fernando Alves de Freitas, familiares e amigos.

Seu corpo foi translado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 16/08/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua Demétrio Calfat para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 13/09/1963.

