A Senhora: Maria Carmina da Silva

Faleceu dia 13/08/24 às 01:50 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa os filhos: Rosa c/c Antonio, Lourdes c/c Vicente, Jucie c/c Josiane, Rosangela c/c Edson, Edval c/c Aparecida, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/08/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/08/49.

O Senhor: José Serafim

Faleceu dia 12/08/24 às 13:00 horas em Matão com 65 anos de idade.

Deixa os filhos: Cristina, Leandro, Flávia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/08/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 16/11/1958.

A Senhora: Alessandra Alves Correa Forner

Faleceu dia 12/08/24 às 04:45 horas em São Carlos com 52 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Márcio de Jesus Forner e a filha: Laura Forner, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/08/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/09/1972.

A Senhora: Leonilda de Oliveira Antonio

Faleceu dia 12/08/24 às 01:40 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito Antonio e deixa o filho: Edson Antonio, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 12/08/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua Demétrio Calfat, para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 22/12/1938.

A Senhora: Leonor de Mattos Baptista

Faleceu dia 11/08/24 às 13:30 horas em Uberlândia com 79 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. João Aparecido Baptista e os filhos: Andréia, Tânia, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 12/08/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/03/1945.

A Senhora: Leonilda Hains Peres

Faleceu dia 11/08/24 às 09:40 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Era viúva do Sr. Deolindo Perez e deixa os filhos: Sueli Ap. Peres da Costa c/c Anésio, Marcio Jose Peres, Suderli Cristiane Peres, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/08/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 22/08/1940.

A Senhora: Elza Pupa Piassi

Faleceu dia 11/08/24 às 05:37 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Adauto Piassi e deixa os filhos: Simone Piassi da Costa c/c Marcelo, Adauto Piassi Filho c/c Elenice, Angelo Cesar Piassi c/c Ligia, Almir Piassi c/c Izabel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/08/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/06/1931.

A Senhora: Miguel Pepi

Faleceu dia 11/08/24 às 03:30 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Yolanda Pepi c/c Luiz, Jamil c/c Sebastiana, Ivanilde c/c Sidnei, Marcelino, Vanda, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/08/24 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Direto para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/11/1931.

A Senhora: Dejanira Chaves de Oliveira

Faleceu dia 10/08/24 às 21:35 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Luiz Damasio de Oliveira e deixa a filha: Luci Helena Chaves de Oliveira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/08/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/11/1948.

