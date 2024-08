A Senhora: Elza Pupa Piassi

Faleceu dia 11/08/24 às 05:37 horas em São Carlos com 93 anos de idade.Era viúva do Sr. Adauto Piassi e deixa os filhos: Simone Piassi da Costa c/c Marcelo, Adauto Piassi Filho c/c Elenice, Angelo Cesar Piassi c/c Ligia, Almir Piassi c/c Izabel, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 11/08/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/06/31.

A Senhora: Miguel Pepi

Faleceu dia 11/08/24 às 03:30 horas em São Carlos com 92 anos de idade.Era viúvo e deixa os filhos: Yolanda Pepi c/c Luiz, Jamil c/c Sebastiana, Ivanilde c/c Sidnei, Marcelino, Vanda, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 11/08/24 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Direto para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/11/31.

A Senhora: Dejanira Chaves de Oliveira

Faleceu dia 10/08/24 às 21:35 horas em São Carlos com 75 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Luiz Damasio de Oliveira e deixa a filha: Luci Helena Chaves de Oliveira, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 11/08/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/11/48.

