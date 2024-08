SIGA O SCA NO

O Senhor: Benedito Santo da Silva

Faleceu dia 09/08/24 às 06:00 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Era solteiro, filho de Pedro Francisco da Silva e Pedrinha Chicarelli e deixa irmã, sobrinhos e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/08/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/11/1955.

A Senhora: Cleuza Aparecida Barbosa Mello

Faleceu dia 07/08/24 às 19:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Clóvis Mello e deixa o filho: Clóvis Mello Junior c/c Corbane, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/24 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 16/03/1940.

O Senhor: Roberto Luis Soares da Silva

Faleceu dia 07/08/24 às 18:25 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Leila Aparecida da Cunha e deixa as filhas: Thais Soares Clemente c/c João Paulo Clemente, Sheila Soares da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/24 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/01/1956.

A Senhora: Thereza de Jesus Pires Therezão

Faleceu dia 07/08/24 às 17:15 horas em Dourado com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Elizeu Therezão e deixa os filhos: Valmeire, Vasti, Vânia, Valdemir, Valdemilton, Vanizia, Valdir, Vanderley, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco, esquina com rua Demétrio Calfat, para o Cemitério

Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 01/02/1938.

