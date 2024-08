SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Maria das Dores Rego dos Santos

Faleceu dia 05/08/24 às 05:00 horas em Barretos com 71 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Naércio Feliciano da Silva e os filhos: Nailson, Liliane, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/08/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/04/1953.

O Senhor: José Alexandre dos Santos

Faleceu dia 03/08/24 às 05:06 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Magaly Pereira, os filhos: Leonardo Alexandre P. dos Santos, Tiago Sebastião P. dos Santos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/08/24 ás 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/05/54.

O Senhor: José de Osti Ramirez (Proprietário do Ramirez Auto Peças)

Faleceu dia 03/08/24 às 04:30 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida de Moraes Ribeiro Ramirez, a filha: Sueli Ap. Elias Ribeiro, neto, bisneto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/08/24 ás 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/06/41.

O Doutor: Antonio Paulo Cavaretti

Faleceu dia 01/08/24 às 13:50 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Claudete Aparecida Grande Cavaretti e deixa os filhos: Eliane Cristina Grande Cavaretti c/c Leonardo, Victor Cavaretti c/c Gislaine, Mariane Helena Cavaretti, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/08/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Casa do Médico para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/11/54.

Leia Também