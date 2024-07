SIGA O SCA NO

O Senhor: Helvio Vanderlei Miguel

Faleceu dia 13/07/24 às 20:20 horas em São Carlos com 76 anos de idade.Deixa as filhas: Adriese Luceli Miguel, Adriana a. Miguel, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento dar-se-á no dia 14/07/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 09/05/1948.

A Senhora: Aparecida Doro da Silva

Faleceu dia 13/07/24 às 20:00 horas em São Carlos com 88 anos de idade.Era viúva do Sr. Mauro Ignacio da Silva E deixa os filhos: Nadia Ignacio da Silva c/c Marcos, Amauri Ignacio da Silva c/c Sandra, Gilmara Ignacio da Silva Micochero c/c Paulo, Alcione Ignacio da Silva Smaniotte c/c Paulo, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Bauru.O velório será realizado a partir das 09:30 horas e o sepultamento deu-se no dia 14/07/24 às 11:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal (São Carlos) para o Cemitério Municipal de Bauru.

Data de nascimento: 18/04/1936.

