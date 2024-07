SIGA O SCA NO

O Senhor: Nauro das Merces de Souza

Faleceu dia 12/07/24 às 07:00 horas em Barretos com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Fátima C. de Souza e os filhos: Edson, Erivelton, Silvana, Elaine, Tatiane, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/07/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/05/1955.

O Senhor: Paulo Calegari

Faleceu dia 12/07/24 às 06:00 horas em Matão com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Rosa Calegari e os filhos: Airton, Edilson, Maria Fátima, Edson, Silvana, Marlene, Nilson, Dennilson, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/07/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/03/1940.

O Senhor: Vitor Rodrigues Casonatto

Faleceu dia 11/07/24 às 19:00 horas em Ibaté com 71 anos de idade.

Era solteiro, filho de Benedicto Casonatto e Apparecida Rodrigues Casonatto e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/07/24 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 03/11/1952.

O Senhor: Valdir Bertogna

Faleceu dia 11/07/24 às 17:30 horas em Matão com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Angélica Ap. Lamonato Vercessi Bertogna e a filha: Bianca, familiares e amigos.

Seu corpo transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 12/07/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 06/10/1956.

A Senhora: Maria Aparecida da Silva

Faleceu dia 11/07/24 às 10:00 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Era viúva do Sr. Dorgival da Silva e os filhos: Maria Aparecida de Oliveira Pires, Vilma de Oliveira Rodrigues, Eli de Oliveira, Elizeu de Oliveira, Agnaldo Francisco de Oliveira, Ozana de Oliveira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/07/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Templo Evangélico - Rua: Papa Paulo VI, 1002 JD Monte Carlo, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/12/1943.

A Senhora: Angelina de Brito Scatolin

Faleceu dia 11/07/24 às 09:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Ernesto Scatolin Filho e deixa os filhos: Reginaldo c/c Priscila, José Carlos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/07/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 29/03/1942.

O Senhor: João Francisco Fabrega

Faleceu dia 11/07/24 às 05:45 horas em Dourado com 54 anos de idade.

Era solteiro, filho de Benedita de Pietro Fabrega e deixa o pai: Jesus

Fabrega, as filhas: Emily de Cássia Fabrega, Evelin Fabrega, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/07/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro Catequético - R. Barão do Rio Branco, esquina com Rua Demétrio Calfat para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 14/06/1970.

O Senhor: Eduardo Luiz Melle

Faleceu dia 11/07/24 às 05:30 horas em Franco da Rocha com 38 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais: José Luiz Melle e Maria Edilene B. Melle, os filhos: Maria Eduarda Melle, Maria Clara Melle,Eduardo Luiz Melle, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/07/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro Catequético - R. Barão do Rio Branco, esquina Demétrio Calfat para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 20/10/1985.

