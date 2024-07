SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Alzira Zorge Zambianco

Faleceu dia 09/07/24 às 13:30 horas em Matão com 88 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Julio Zambianco e os filhos: Mauro, Vitor, José, Julio, Rogério, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/07/24 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 08/01/1936.

O Senhor: Ramiro Milan

Faleceu dia 08/07/24 às 18:30 horas em Araraquara com 72 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Luiza de Paula Milan e os filhos: Paulo Sérgio, Rogério, Ramiro. André, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/07/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/04/1952.

O Senhor: Valdemar Gustavo Cucco

Faleceu dia 08/07/24 às 11:30 horas em Araraquara com 41 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Eva Maria de Mello Cucco e os filhos: Kaylaine, Gustavo, Maria Cecilia, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 08/07/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/05/1983.

A Senhora: Benedicta Lopes Tamasco

Faleceu dia 08/07/24 às 10:12 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Adão Vidal Tamasco e deixa irmão, sobrinha e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/07/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 04/09/1937.

O Senhor: José Paulo Rodolpho

Faleceu dia 08/07/24 às 03:07 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Julieta Zanon Rodolpho e os filhos: Paulo José Rodolpho c/c Tatiana, Izia Aparecida Rodolpho Couvre c/c José Roberto, Ilza Aparecida Rodolpho, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/07/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/01/1939.

A Senhora: Viviane Aparecida Tomazin Christinelli

Faleceu dia 07/07/24 às 19:00 horas em Jaú com 51 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Pedro Donizeti Christinelli e os filhos: Pedro Donizeti, Rian, Isabele, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 08/07/24 às 11:20 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco esquina com Demétrio Calfat para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 24/10/1972.

