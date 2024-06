SIGA O SCA NO

Nova Funerária

O Senhor: Gercino Alcantara da Silva

Faleceu dia 27/06/24 às 06:30 horas em Matão com 68 anos de idade.

Era divorciado e deixa os filhos: Lucinéia, Lucimeire, Francieli, Murilo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/06/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/11/1955.

O Senhor: Aparecido de Oliveira

Faleceu dia 26/06/24 às 04:00 horas em Dourado com 72 anos de idade.

Era solteiro, filho de Benedito de Oliveira e Izabel G. de Oliveira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/06/24, saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese – Rua Barão do Rio Branco esquina com Rua Demétrio Calfat para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 04/03/1952.

A Senhora: Magdalena Aparecida Frigoli Galves

Faleceu dia 25/06/24 às 18:30 horas em Matão com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Pedro Galves e deixa os filhos: Aparecida, Pedro, Zilda, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/06/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/04/1933.

O Senhor: Marcos Tadeu Larocca

Faleceu dia 25/06/24 às 18:10 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Elisangela Aparecida Justino Larocca e deixa os filhos: Luã Henrique Larocca Merylin Cristina Larocca, familiares e amigos.

Seu corpo ficou no Velório Municipal de São Carlos até às 08:00 horas, seguindo após para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 29/06/1966.

O Senhor: Nilton Cezar Vieira Albuquerque

Faleceu dia 25/06/24 às 17:35 horas em Limeira com 40 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Madalena Muniz Albuquerque e deixa as filhas: Beatriz, Jenifer, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/06/24 às 08:00 horas,, saindo o féretro do Velório Municipal de São Carlos para o Velório Municipal de Paraíso, seguindo após para o Cemitério Municipal de Paraíso.

Data de nascimento: 21/05/1984.

A Senhora: Maria Aparecida Pires de Moraes

Faleceu dia 25/06/24 às 09:20 horas em Vargem Grande do Sul com 65 anos de idade.

Era solteira, filha de Francisco Pires de Moraes Filho e Maria de Lourdes Silva e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 26/06/24 às 08:00 horas, direto para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 03/10/1958.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 27/06/2024 (Quinta-feira) às 19:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

