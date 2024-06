SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Vanice Francisca da Silva Praieiro

Faleceu dia 18/06/24 às 14:17 horas em São Carlos com 58 anos de idade.Dexa viúvo o Sr. Moacir Praieiro e deixa os filhos: Luiz Henrique da Silva Praieiro c/c Rafaela, Everton da Silva Praieiro, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/06/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/08/65.

A Senhora: Rosa Trufino

Faleceu dia 18/06/24 às 12:44 horas em Araraquara com 101anos de idade.Era Solteira e deixa sobrinhos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 09:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/06/24 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/11/22.

A Senhora: Celia Donizetti dos Santos

Faleceu dia 18/06/24 às 13:30 horas em São Carlos com 61 anos de idade.Deixa os filhos: Weslei Sueno dos Santos, Leticia dos Santos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 sepultamento dar-se-á no dia 19/06/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/08/62.

O Senhor: Cecílio Rodrigues Coutinho

Faleceu dia 18/06/24 às 12:30 horas em São Carlos com 80 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Mesquita Coutinho e os filhos: Tereza, Maria Aparecida, Raimundo, Moisés, Conceição, Adriana, Lidiane, familiares e amigos.O Velório será realizado a partir das 07:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/06/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja Santa Rita de Cássia - Rua Alberto Lanzoni, 474 JD Santa Felícia para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/10/1943.

Leia Também