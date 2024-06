SIGA O SCA NO

Nova Funerária

O Senhor: Pedro Ernesto

Faleceu dia 09/06/24 às 01:35 horas em São Carlos com 83 anos de idade.Era viúvo e deixa os filhos: Sebastião Donizete Ernesto c/c Maria, Zilda Ap. Ernesto c/c Gilberto, Veronice de Jesus Ernesto c/c José, Rosineia de Jesus Ernesto Parra c/c Agenor, Natalino de Jesus Ernesto c/c Claudia, Pedro Antonio Ernesto c/c Maria, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/06/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/12/40.

A Senhora : Apparecida Marques Craveiro Ambrosio

Faleceu dia 08/06/24 em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Ambrosio e deixa os filhos: Nadia Davina Ambrosio, Luis Alberto Ambrosio, Paulo Roberto Ambrosio c/c Marilene, Marcos Jose Ambrosio c/c Valeria, Antonio sergio Ambrosio, Celso Luiz Ambrosio, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/06/24 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/11/35.

