Nova Funerária

O Senhor: Carlos Eduardo Lopes

Faleceu dia 25/03/24 às 13:00 horas em Araraquara com 69 anos de idade.

Deixa esposa, filhos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/03/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/01/1954.

A Senhora: Aparecida Redondo Pereira

Faleceu dia 25/03/24 às 08:25 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Nivaldo Francisco Pereira e os filhos: Izaurindo c/c Lourdes, Lucimara c/c Fábio, Elizandra c/c Maikel, Graça, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/03/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 15/02/1940.

A Senhora: Dulcinéia Durante da Silva

Faleceu dia 25/03/24 às 07:00 horas em Matão com 74 anos de idade.

Era viúva do Sr. Isvail Percil Ferreira da Silva e deixa a filha: Islaine, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/03/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/11/1949.

A Senhora: Vangelina de Jesus

Faleceu dia 25/03/24 às 05:26 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Juvenil Santos e deixa os filhos: Joilson c/c Diva, Joelia c/c Paulo, Joilma c/c Gilsandro, Valdirene c/c Ricardo, Juscimara c/c Carlos, Joelma c/c Reginaldo, Joelcio, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 25/03/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 20/04/1941.

O Senhor: Décio Benedito

Faleceu dia 25/03/24 às 05:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 85 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Dirce Ignês F. Benedito e deixa a filha: Mariana Ap. F. Benedito, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/03/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 01/01/1939.

A Senhora: Deolinda Siqueira Lima Tenca

Faleceu dia 25/03/24 em Dourado com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Gervásio Tenca e deixa os filhos: José Roberto Tenca c/c Vera Tenca, Nadia Maria Tenca c/c Paulo Fazan, Márcia Maria Tenca c/c Fernando, João Paulo Tenca, Leda Maria Tenca, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/03/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 29/06/1929.

O Senhor: Ivan Nogueira

Faleceu dia 24/03/24 às 09:17 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Arlete Falchone Nogueira e deixa os filhos: Patricia, Patrick, Karina, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/03/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar 539, Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/09/1953.

