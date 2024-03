SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Ivan Nogueira

Faleceu dia 24/03/24 às 09:17 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Arlete Falchone Nogueira e deixa os filhos: Patricia, Patrick, Karina, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/03/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar 539, Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/09/53.

O Senhor: Julio Mendes

Faleceu dia 23/03/24 às 09:30 horas em Matão com 83 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Dirce de Carvalho Mendes e deixa os filhos: Jair, Jader, Jaime, Jamil, Rose, Juceli, Jerri, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 23/03/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/09/1940.

O Senhor: Adão Brás Felisberto

Faleceu dia 23/03/24 às 04:30 horas em Matão com 65 anos de idade.

Deixa os filhos: Fabiano, Adão Eduardo, Gabriela, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/03/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/07/1958.

A Senhora: Alice Mores Comunhão

Faleceu dia 22/03/24 às 07:30 horas em Matão com 74 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Carlos Comunhão e deixa os filhos: Neide, Rosimeire, Andréia, Claudinei, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/03/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 18/07/1947.

A Senhora: Sebastiana de Oliveira Vick

Faleceu dia 21/03/24 às 19:15 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 92 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Marcilio Vick e os filhos: Gilberto c/c Maria, Maria Isabel c/c Francisco Antonio, Osmir, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/03/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 20/07/1931.

O Senhor: José Isaac de Macedo

Faleceu dia 21/03/24 às 18:26 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Beliza de Barros Macedo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/03/24 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/04/1951.

A Senhora: Luzineti dos Santos Campos

Faleceu dia 21/03/24 às 11:00 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Augustinho Campos e as filhas: Maria Augusta dos Santos Campos de Oliveira c/c Jaime de Oliveira, Dulcinia Aparecida Veiga, Ivonete dos Santos Campos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/03/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/10/1936.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: João Roberto Alves

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 23/03/2024 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja de São Nicolau de Flue.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

