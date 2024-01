Nova Funerária -

A Senhora: Nilcea Norde Tucini

Faleceu dia 14/01/24 às 11:30 horas em São Carlos com 65 anos de idade.Era viúva do Sr. Italo Tucini e deixa a filha: Flavia Norde, familiares e amigos. O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 15/01/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 10/04/58.

A Senhora: Zilda Conceição Ap. Bregantin de Almeida

Faleceu dia 14/01/24 às 04:50 horas em São Carlos com 63 anos de idade.Era viúva do Sr. Jose Nezio de Almeida e deixa os filhos: Jeferson Daniel, Eliana Cristina, Elizangela Cristina, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Américo Brasiliense.O sepultamento deu-se no dia 14/01/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório de Américo Brasiliense para o Cemitério Municipal de Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 28/06/60.

A Senhora: Durvalina Sigoli Fernandes

Faleceu dia 14/01/24 às 01:20 horas em São Carlos com 93 anos de idade.Era viúva do Sr. Gonçalo Fernandes Garcia e deixa as filhas: Luzia Sigoli Fernandes Costa, Ana Sigoli Fernandes Matheus, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 14/01/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/06/30.

O Senhor: Sebastião Sgardioli

Faleceu dia 13/01/24 às 22:10 horas em Ribeirão Preto com 74 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Aparecida Machado Sgardioli e deixa os filhos: Anderson Jose, Ederson Alex, Maicon Lucas, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 14/01/24 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Av: Saldado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 31/12/49.

