A Senhora: Beatriz Nazzali Puga

Faleceu dia 09/12/23 às 10:00 horas em São Paulo com 88 anos de idade.Era viúva do Sr. Milton Antoni Calado e deixa o filho: Hamilton Puga Calado, familiares e amigos. Seu Corpo foi Transladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 10/12/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/09/35.

O senhor: José Biancolino

Faleceu dia 09/12/23 às 10:05 horas em São Carlos com 87 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria José Garcia Biancolino e as filhas: Ana Paula Biancolino, Silmara Aparecida Biancolino Marino, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 10/12/23 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 19/08/1936.

